Між середньою та низькою: українці оцінили якість освіти

Заданими опитування, у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року 71% українців вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг - освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки.