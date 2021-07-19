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Між середньою та низькою: українці оцінили якість освіти

Автор: Олександр Білоус

Оцінка громадянами середньої освіти в Україні продовжує коливатися між середньою та низькою якістю. Однак, порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, у тому числі за рахунок збільшення людей, які надали дуже низьку оцінку українській освіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Заданими опитування, у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року 71% українців вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг - освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки.

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