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Між Пакистаном та Індією відновлять залізничне сполучення

Новини » Політика    02.03.2019 - 20:12
Між Пакистаном та Індією відновлять залізничне сполучення
Ілюстративне фото (twitter.com/timesofindia)

Залізничне сполучення відновлять 4 березня

Голова Управління залізниць Пакистану Шейх Рашит повідомив, що рух залізничного експресу Samjhota, який курсував між Пакистаном та Індією, буде відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Шейх Рашит заявив, що поїзд почне курсувати вже в цей понеділок, 4 березня 2019.

Також він нагадав, що після ескалації конфлікту між Пакистаном та Індією 28 лютого між двома країнами було перервано не тільки залізничне сполучення, але і повітряне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Пакистан відновив обстріли Індії, є жертви. Бої відновилися на світанку в ніч на суботу, 2 березня 2019, правоохоронці розповіли, що троє осіб загинуло після снаряда, випущеного з боку Пакистану, який потрапив у житловий будинок поруч з так званою лінією контролю, що розділяє гімалайську територію Кашміру між двома сторонами.

Нагадаємо, Пакистан звільнив індійського пілота. Натовпи людей збиралися на пакистано-індійський прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота.

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