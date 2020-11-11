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Між Києвом та Львовом 18 листопада курсуватиме додатковий поїзд

Автор: Дмитро Левицький

Наступної середи, 18 листопада, між Києвом та Львовом буде курсувати додатковий поїзд Інтерсіті+ під номером 705/706. Швидкісний поїзд курсуватиме за маршрутом лише один день.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд Інтерсіті+ відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова об 11:09. Поїзд зупинятиметься на станціях Коростень та Підзамче.

У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправлятиметься о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.

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Квитки на вказаний рейс вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів в Ужгороді, яка була скасована через карантинні обмеження. Продаж квитків також було відновлено.

Крім того, з 1 листопада "Укрзалізниця" знизила вартість частини квитків на рейси Інтерсіті+. УЗ планує конкурувати з повітряним транспортом.

Також "Укрзалізниця" обіцяла не підвищувати вартість квитків цьогоріч і на початку наступного року.

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