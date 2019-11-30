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Між Францією та Швейцарією пустять метро

Новини » В світі     30.11.2019 - 23:59
Між Францією та Швейцарією пустять метро
Скріншот: легке метро Lemans Express (Euronews)

Вартість квитків на метро буде залежати від транспортної зони

У Женеві 15 грудня введуть в експлуатацію легке метро Lemans Express, яке повинне зв'язати місто з населеними пунктами Швейцарії і Франції. Про це повідомляє видання Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задіє 45 станцій в двох країнах, загальна протяжність ліній складе близько 230 кілометрів. На маршруті задіяні 45 поїздів, які будуть відправлятися з Женеви кожні десять хвилин. Вартість проекту склала 1,5 мільярда євро.

Зазначається, що значна частина метро розташована піз землею під Женевою.

Як повідомляє Euronews, пасажиропотік на Lemans Express сягне 50 тисяч людей.

Обслуговувати магістраль будуть залізничники обох країн. При проектуванні і будівництві враховувалося поєднання французьких і швейцарських норм безпеки, а також доступність цього виду транспорту для інвалідів та інших уразливих категорій пасажирів.

Планується, що нова транспортна система дозволить знизити кількість автомобілів на дорогах на 12%. Також повинні зменшитися затори на франко-швейцарському кордоні, який щодня перетинають близько 650 тисяч автомобілів.

Через те, що вартість житла у Франції нижча, а зарплати в Швейцарії вищі, багато людей живуть в одній країні, а працюють в іншій.

Уже відкрито продаж проїзних на легке метро. Їхня вартість буде залежати від транспортної зони, якою користуватимуться пасажири.

Нагадаємо, поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.

Раніше глава УЗ Євген Кравцов заяви, що наступного року "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію на заході Україні, щоб приймати поїзди з Європи.

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