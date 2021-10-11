Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 11 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 30,4911 - 30,5143 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3679 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 30,4800 - 30,5031 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.