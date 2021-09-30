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Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 жовтня

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 16:28
Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 жовтня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 26,6175 гривень за 1 долар (+0,0415 грн). При цьому курс долара на 30 вересня становить 26,576 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 1 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,63 гривень за долар, курс в покупці до 26,61 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,88 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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