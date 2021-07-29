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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 29 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 19 копійок до 31,93 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,9150 - 31,9388 грн/євро, російський рубль 0,3665-0,3669 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 28 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,7252 - 31,7487 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 30 Липня встановлено на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар.

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