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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 12 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,30 гривень за долар, курс в покупці до 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,38 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3622 - 32,3832 грн/євро, російський рубль 0,3658-0,3662 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 липня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3887 - 32,4243 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Офіційний курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,3234 гривень за 1 долар.

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