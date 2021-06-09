Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 9 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 33,09 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 33,0728 - 33,0972 грн/євро, російський рубль 0,3755-0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.