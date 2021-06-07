Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 7 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,16 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 4 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 33,1755 - 33,1999 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3740 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 33,1417 - 33,1661 грн/євро, російський рубль 0,3729-0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.