Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 29 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,92 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 32,9080 - 32,9287 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.