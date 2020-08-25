Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 25 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,40 гривень за долар, курс купівлі до 27,38 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 32,3850 - 32,4087 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3800 27,4000 EUR/UAH 32,3850 32,4087 RUB/UAH 0,3649 0,3653

Зазначимо, 21 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,2467 - 32,2819 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 25 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,58 гривень за долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 32,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,31 (27,27 - 21 серпня), продажу - 27,58 (27,54 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,11 - 21 серпня), продажу - 32,56 (32,58 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 21 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 21 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 27,4383 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 27,3942 гривень за 1 долар.