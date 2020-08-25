НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 27,4383 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 27,3942 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,36 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 серпня довідковий курс на рівні 27,44 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 серпня (27,38 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 25 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,58 гривень за долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 32,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,31 (27,27 - 21 серпня), продажу - 27,58 (27,54 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,11 - 21 серпня), продажу - 32,56 (32,58 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 21 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 21 серпня) грн за 10 рублів.