Курс долара виріс ще на 20 копійок і оновив 8-місячний максимум

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс зріс на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,7073 гривень за 1 долар (+0,1980 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 27,5093 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за вісім місяців. Вище курс був тільки 7 травня 2021 року - 27,7205 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)