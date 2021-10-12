Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 12 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,365 гривень за долар, курс в покупці до 26,345 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 8 копійок до 30,43 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,4153 - 30,4383 грн/євро, російський рубль 0,3661-0,3665 грн/рубль.
Нагадаємо, 11 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 30,4911 - 30,5143 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.