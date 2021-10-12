Курс долара знову впав після дводенного зростання

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на такому рівні: 26,349 гривень за 1 долар (-0,0110 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становить: 26,36 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,36 гривень за долар, курс в покупці - 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.