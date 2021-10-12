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Курс долара знову впав після дводенного зростання

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 17:11
Курс долара знову впав після дводенного зростання Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня встановлено на такому рівні: 26,349 гривень за 1 долар (-0,0110 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становить: 26,36 гривень за 1 долар.

Курс долара знову впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після двох днів зростання.

Курс долара знову впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,36 гривень за долар, курс в покупці - 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

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