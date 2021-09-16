Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 17 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,70 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,38 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 31,3623 - 31,3858 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3684 грн/рубль.
Нагадаємо, 16 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6350 - 26,6550 грн/долар, євро 31,4719 - 31,4928 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара зростає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.