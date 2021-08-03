Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 3 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,89 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,8801 - 31,8931 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3674 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 2 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,9004 - 31,9215 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.
Курс НБУ
НБУ трохи знизив курс долара. Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 26,8411 гривень за 1 долар (-0,0033 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.