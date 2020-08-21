Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 21 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,46 гривень за долар, курс купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,28 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,2467 - 32,2819 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4300 27,4600 EUR/UAH 32,2467 32,2819 RUB/UAH 0,3659 0,3664

Відзначимо, 20 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3550 - 27,3800 грн/долар, євро 32,3691 - 32,3987 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 21 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,54 гривень за долар. Курс євро знизився на 13 копійок до 32,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,27 (27,32 - 20 серпня), продажу - 27,54 (27,63 - 20 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,11 (32,22 - 20 серпня), продажу - 32,58 (32,71 - 20 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,45 - 20 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 20 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на такому рівні: 27,3942 гривень за 1 долар (-0,087 грн). При цьому курс долара на 21 серпня становить 27,4812 гривень за 1 долар.