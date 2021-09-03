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Міжбанк закрився падінням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 3 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,89 гривень за долар, курс в покупці до 26,87 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,97 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8750 - 26,8950 грн/долар, євро 31,9490 - 31,9700 грн/євро, російський рубль 0,3693-0,3697 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 2 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,9632 - 31,9869 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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