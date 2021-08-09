Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,80 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн). При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)