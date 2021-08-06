Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 6 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 26,82 гривень за долар, курс в покупці до 26,80 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,58 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8050 - 26,8250 грн/долар, євро 31,5575 - 31,5810 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3657 грн/рубль.
Нагадаємо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 31,8560 - 31,8770 грн/євро, російський рубль 0,3676-0,3682 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара знову впав після дводенного зростання. Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.