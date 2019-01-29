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Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс доллара на межбанке в продаже 29 января 2019 года снизился на 1 копейку до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,75 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,7332 - 31,7560 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7700     27,8000

EUR/UAH     31,7332     31,7560

RUB/UAH     0,4200       0,4206

Напомним, 28 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8100  грн/доллар, евро 31,7499 - 31,7757 грн/евро, российский рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 29 января составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7680 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 28 января (27,7886 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 января установлен на таком уровне: 2777,2064 гривен за 100 долларов (-1,8033  гривен).

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