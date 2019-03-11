Міжбанк закрився невеликим зниженням євро і долара

Долар впав ще на 2 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 11 марта 2019 года снизился на 2 копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке до 26,34 грн/доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 29,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 29,6061 - 29,6260 грн/евро, российский рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3400 26,3600

EUR/UAH 29,6061 29,6260

RUB/UAH 0,3983 0,3990

Напомним, 7 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3600 -26,3850 грн/доллар, евро 29,6022 - 29,6277 грн/евро, российский рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль

Справочное значение курса доллара на 11 марта составило 26,30 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3088 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже, чем установленный 7 марта (26,3926 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,31 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 2631,1955 гривен за 100 долларов (-7,7212 гривен).