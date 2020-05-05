Міжбанк закрився курсом долара нижче психологічної позначки

Курс долара на міжбанку в продажу 5 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,9650 гривень за долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 29,32 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9650 грн/долар, євро 29,2999 - 29,3244 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3652 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9400 26,9650 EUR/UAH 29,2999 29,3244 RUB/UAH 0,3647 0,3652

Нагадаємо, 4 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 29,4210 - 29,4511 грн/євро, російський рубль 0,3577 - 0,3582 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 5 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,14 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 29,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,86 (26,89 - 4 травня), продажу - 27,14 (27,18 - 4 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,97 (29,06 - 4 травня), продажу - 29,50 (29,54 - 4 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,20 - 4 травня), продажу 3,68 (3,69 - 4 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 26,9774 гривень за 1 долар (+0,0025 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 26,9749 гривень за 1 долар.