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Міжбанк закрився подальшим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,38 гривень за долар, курс в покупці до 27,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,77 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3500 - 27,3800 грн/долар, євро 32,7352 - 32,7711 грн/євро, російський рубль 0,3776-0,3783 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 32,5162 - 32,5346 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знизився після того, як він зростав протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

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