Міжбанк закрився подальшим падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 4 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 5 копійок до 27,26 гривень за долар, курс в покупці до 27,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,19 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 33,1755 - 33,1999 грн/євро, російський рубль 0,3736-0,3740 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлено на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 10 місяців. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.