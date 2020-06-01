Міжбанк у перший день червня відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8100 - 26,8500 грн/долар, євро 29,8475 - 29,8921 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8100 26,8500 EUR/UAH 29,8475 29,8921 RUB/UAH 0,3842 0,3849

Торги по долару на міжбанку 29 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,8322 - 29,8656 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

Як повідомляло РБК-Україна, травень став другим місяцем після квітня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту в березні.