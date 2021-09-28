Міжбанк відрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6000 - 26,6200 грн/долар, євро 31,0688 - 31,0921 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.