Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Вище курс був тільки 31 Травня 2021 року - 27,5004 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.