Курс долара впав після п'ятиденного зростання

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,44 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 19 листопада встановлено на такому рівні: 26,4427 гривень за 1 долар (-0,072 грн). При цьому курс долара на 18 листопада становить 26,5147 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,41 гривень за долар, курс в покупці до 26,39 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,93 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.