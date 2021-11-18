Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,41 гривень за долар, курс в покупці до 26,39 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,93 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3900 - 26,4100 грн/долар, євро 29,99104 - 29,9330 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3635 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.