Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,28 гривень за долар, курс в покупці до 26,26 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 30,42 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2600 - 26,2800 грн/долар, євро 30,4064 - 30,4296 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.