Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,21 гривень за долар, курс в покупці до 26,18 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,49 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,1800 - 26,2000 грн/долар, євро 30,4709 - 30,4941 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив мінімум більш ніж за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.