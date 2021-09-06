Курс долара падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на такому рівні: 26,8102 гривень за 1 долар (-0,1196 грн). При цьому курс долара на 6 вересня становить 26,9298 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 6 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,90 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.