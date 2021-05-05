Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,80 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,34 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 квітня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7850 - 27,8100 грн/долар, євро 33,5503 - 33,5777 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3705 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7800 - 27,8000 грн/долар, євро 32,3248 - 32,3461 грн/євро, російський рубль 0,3705-0,3710 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.