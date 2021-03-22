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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7150 грн/долар, євро 32,9186 - 32,9365 грн/євро, російський рубль 0,3707 - 0, 3711 грн/рубль.

Нагадаємо, 19 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,9214 - 32,9452 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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