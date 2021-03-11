Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,08 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 33,0228 - 33,0466 грн/євро, російський рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6950 - 27,7100 грн/долар, євро 33,0622 - 33,0801 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 27,7016 гривень за 1 долар (-0,0415 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 27,7431 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.