Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 34 копійки до 33,03 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 4 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 33,3299 - 33,3600 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6850 - 27,7000 грн/долар, євро 33,0254 - 33,0377 грн/євро, російський рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7564 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 27,8477 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.