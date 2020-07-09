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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Четвер 09 липня 2020 10:41
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 26,90 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 30,4971 - 30,5197 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9100

26,9300

EUR/UAH

30,4971

30,5197

RUB/UAH

0,3789

0,3794

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Відзначимо, 7 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 30,5036 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в червні 2020 року зросли до 28,5 млрд доларів завдяки кредиту МВФ.

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