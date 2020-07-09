Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,90 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 30,4971 - 30,5197 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9100 26,9300 EUR/UAH 30,4971 30,5197 RUB/UAH 0,3789 0,3794

Відзначимо, 7 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 30,5036 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, до кінця поточного тижня діапазон курсу буде перебувати в коридорі 26,70-27,10 гривень/долар.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в червні 2020 року зросли до 28,5 млрд доларів завдяки кредиту МВФ.