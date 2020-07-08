Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 8 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,95 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 30,5036 - 30,5262 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9300 26,9500 EUR/UAH 30,5036 30,5262 RUB/UAH 0,3783 0,3788

Відзначимо, 7 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9150 - 26,9400 грн/долар, євро 30,3843 - 30,4044 грн/євро, російський рубль 0,3771 - 0,3776 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 30,47 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,81 (26,81 - 7 липня), продажу - 27,04 (27,08 - 7 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,97 (30,01 - 7 липня), продажу - 30,47 (30,57 - 7 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 7 липня), продажу 3,82 (3,84 - 7 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар.

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 26,9514 гривень за 1 долар (+0,0205 грн). При цьому курс долара на 8 липня становить 26,9309 гривень за 1 долар.