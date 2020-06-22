Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,95 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 29,9221 - 29,9557 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7200 EUR/UAH 29,9221 29,9557 RUB/UAH 0,3843 0,3849

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 19 червня 2020 року в діапазоні 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 29,9795 - 30,0020 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль

Національний банк України на 22 червня 2020 року знову знизив офіційний курс - до 26,72 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче, ніж днем раніше.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом минулого тижня коливався у вузькому діапазоні 26,70-26,80 грн/долар.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні курс долара буде знаходитися близько позначки 26,7/26,9 гривень.

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Автор: Олександр Білоус