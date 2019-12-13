Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,52 гривень за долар, курс купівлі до 23,50 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,5000 - 23,5200 грн/долар, євро 26,1212 - 26,2868 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3763 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5000 23,5200 EUR/UAH 26,1212 26,2868 RUB/UAH 0,3755 0,3763

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1858 - 26,2169 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що зміцнення гривні в 2019 році відбувалося в результаті дії ряду факторів, зокрема продажу валюти експортерами. Як зазначив Смолій, основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових і олійних культур, і продаж валютних залучень державних компаній.