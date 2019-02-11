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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    11.02.2019 - 10:40
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара перебуває біля рівня 27,10 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,11 грн/долар, курс купівлі до 27,06 -гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 30,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0600 - 27,1100 грн/долар, євро 30,6129 - 31,6641 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4129 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0600    27,1100

EUR/UAH     30,6129    31,6641

RUB/UAH     0,4119       0,4129

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7405 - 30,7944 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 2689,9993 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).

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Теми: Курс долара
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