Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара знаходиться нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 27,77 грн/доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7500 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,7683 - 31,7942 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7700

EUR/UAH 31,7460 31,7661

RUB/UAH 0,4200 0,4206

Напомним, 28 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,7332 - 31,7560 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 января установлен на таком уровне: 2777,2064 гривен за 100 долларов (-1,8033 гривен).