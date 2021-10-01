Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,660 гривень за долар, курс в покупці до 26,58 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,82 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,5850 - 26,6050 грн/долар, євро 30,8066 - 30,8298 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.