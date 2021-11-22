RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 29,9741 - 29,9966 грн/євро, російський рубль 0,3620-0,3626 грн/рубль.

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5700 грн/долар, євро 30,0307 - 30,0533 грн/євро, російський рубль 0,3613 - 0,3618 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці. Національний банк України (НБУ) на 22 Листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля