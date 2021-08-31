Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,79 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,7726 - 31,7963 грн/євро, російський рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 30 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,8400 - 26,8600 грн/долар, євро 31,6604 - 31,6813 грн/євро, російський рубль 0,3648 - 0,3651 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара знизився після тижневого зростання. Офіційний курс гривні до долара на 31 Серпня встановлено на такому рівні: 26,8601 гривень за 1 долар (-0,0689 грн). При цьому курс долара на 30 серпня становить 26,929 гривень за 1 долар.
Прогноз
У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.