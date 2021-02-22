Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,81 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 33,7980 - 33,8194 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив официальный курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.