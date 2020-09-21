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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 10:10
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 28,20

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,20 гривень за долар, курс купівлі до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1800 - 28,2000 грн/долар, євро 33,4271 - 33,4508 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3725 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1800

28,2000

EUR/UAH

33,4271

33,4508

RUB/UAH

0,3720

0,3725

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

нагадаємо, 18 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1950 грн/долар, євро 33,3394 - 33,3631 грн/євро, російський рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом, долар подолає рівень в 28,50 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні вперше з кінця липня. НБУ протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

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